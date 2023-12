Tanabi apresenta Davi Zaqueo como técnico na Copinha 

O profissional está no quadro do clube desde 2019, desempenhando diversas funções na comissão técnica e agora assume o comando do elenco.

O Tanabi Esporte Clube apresentou como treinador do clube para a Copa São Paulo de Futebol Junior 2024, Davi Zaqueo. Profissional que está no quadro do clube desde 2019 desempenhando diversas funções na comissão técnica e agora assume o comando do elenco.

Davi Zaqueo, de 42 anos, fará a sua estreia no futebol como treinador, no Tanabi Esporte Clube, clube do seu coração, que tem uma forte ligação e para Davi é a realização de um sonho estar à frente do Tanabi.

“É um sonho realizado. Eu, como um apaixonado pelo clube desde criança, acompanhando com os meus pais os jogos. O meu irmão já foi um atleta profissional do clube e agora eu tenho a oportunidade de dirigir esse elenco na Copa São Paulo de 2024. Então, além de um sonho realizado, é uma responsabilidade muito grande”, afirmou o comandante.

Zaqueo está no clube tanabiense desde 2019, atuando como coordenador da base entre 2020 e 2022, auxiliar técnico na Copinha e no sub-23 neste ano de 2023. Também esteve na conquista do título de Campeão dos Jogos Abertos de 2022 e Jogos Regionais de 2023, competições realizadas pela Secretaria Estadual do Esporte.

Para Davi estar no comando do elenco para a Copinha “é uma responsabilidade muito grande. Porque vamos para a quarta edição da competição, onde aprendemos muito nas outras edições. E agora, nessa edição de 2024, a gente está muito esperançoso de fazer história”, conta.

Em relação ao elenco para a Copinha, o Tanabi trouxe atletas que já passaram pela base do clube: “O elenco é um elenco jovem, onde os atletas já estão no clube desde 2019. Tiveram a oportunidade de jogar o sub-15, o sub-17 e um sub-20. Então já são atletas que nós conhecemos, que já tem uma história no clube”, finalizou Davi Zaqueo.

Na edição de 2024 da Copa São Paulo de Futebol Junior, o Tanabi Esporte Clube está no Grupo 1, juntamente com Vila Nova-GO, Ponte Preta-SP e o Atlético Gloriense-SE.