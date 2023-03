Talles Costa tem início de 2023 tímido e vira meio-campista menos utilizado pelo São Paulo 

Jogador de 20 anos acumula poucos minutos em campo na temporada; em 2022, ele terminou em alta com o técnico Rogério Ceni.

Talles Costa entrou em campo contra o São Bernardo, no último sábado, mas a temporada de 2023 tem sido mais tímida por parte do jovem de 20 anos do São Paulo. Com só 63 minutos em campo, o jogador é o meio-campista do elenco com menos minutos no Campeonato Paulista, número que contrasta com o fim de 2022 mais atuante da cria de Cotia como opção para o setor.

A comparação com os outros colegas do setor mostra a disparidade de tempo de Talles Costa em relação à concorrência. Gabriel Neves, também preterido durante parte do Estadual pelo excesso de estrangeiros, soma 159 minutos em campo. Luan, por outro lado, 250.

Os atletas do setor mais utilizados por Ceni são Pablo Maia (553 minutos), Méndez (601) e Rodrigo Nestor (746), principais opções para o setor de meio-campo nesta primeira fase de Paulistão.

Os 63 minutos de Talles Costa em 2023 se distribuíram em três partidas. O meio-campista entrou no segundo tempo no clássico contra o Corinthians, na goleada sobre a Inter de Limeira e no duelo do último fim de semana contra o São Bernardo.

O número é semelhante ao de atuações de Talles Costa no Paulistão do ano passado. Porém, foi a partir do meio do ano que o jovem ganhou mais espaço com Ceni, especialmente depois das chances como titular na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Talles Costa encerrou a temporada 2022 atuando em quatro das últimas cinco rodadas do Brasileirão, quando o São Paulo buscou recuperar terreno para brigar por um lugar na Libertadores. A vaga não veio.

Meio-campista com menos minutos neste ano, Talles Costa ainda tem cinco atletas abaixo na classificação são-paulina de participação na temporada 2023.

O atacante Juan (62 minutos), o zagueiro recém-promovido Matheus Belém (50), o lateral-esquerdo Patryck (45), o meia-atacante Alisson (39) e o meio-campista Liziero (22), que foi emprestado ao Coritiba, atuaram menos do que Talles Costa.

Fora este grupo, ainda há quem não atuou na temporada: os goleiros Jandrei e Felipe Alves, os meias Pedrinho Vilhena e Rodriguinho, e o jovem Vinícius, que subiu diante da necessidade da presença de laterais-direitos, após as lesões de Rafinha e Igor Vinícius.

Próximo compromisso

O São Paulo volta a campo para enfrentar o Botafogo no domingo, às 16h, em Ribeirão Preto, na última rodada da fase de grupos do Paulista.