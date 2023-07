Talento jovem, Duda Lima grava seu primeiro Pocket DVD em Votuporanga

Fotos Neto Nety (www.2naudiovisual.com)

A força, talento e carisma da cantora Duda Lima ecoou em solo votuporanguense na noite da última terça-feira (27), no Santa Cecília Butiquim onde foram gravadas 4 músicas para o seu primeiro Pocket DVD.

Antes da entrada de Duda, o público já aguardava a cantora com uma vibração incrível: “Duda, Dudaaa oba, oba!” Os fãs seguiram animados e foram ao delírio quando a cantora entrou no palco, montado especialmente para a ocasião. E foi ao som de “Vale Recaída”, canção de autoria de: Léo Souzza, Thi Freitas, Gabriel Montrezol, Marcelinho Rodrigues e GD Santos que a cantora abriu a noite. Ansiosos, eles cantaram em coro todas as músicas inéditas que aprenderam ali, na hora da gravação.

Quem estava presente percebeu que vibração, energia e alegria não faltaram durante as apresentações. Nem por parte do público e menos ainda por Duda que realizava um grande sonho: registrar a primeira gravação ao vivo de sua carreira.

Ao final da apresentação, Duda Lima agradeceu a participação de todos os convidados e principalmente ao público, que lotou o espaço, durante as gravações demonstrando mais uma vez o carinho que tem pela cantora. “Quero agradecer a Deus, minha família , meus amigos , minha equipe e principalmente aos fãs, que fizeram tudo acontecer!”.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga Duda Lima falou sobre a gravação, carreira e também sobre suas expectativas, acompanhe:

DV:O que essa gravação de hoje representa para você, tanto pessoal quanto profissionalmente?

“Essa gravação representa para mim um momento muito especial, tanto pessoal quanto profissionalmente. Pessoalmente, porque é uma forma de expressar a minha paixão pela música e de me conectar com outras pessoas que apreciam o meu trabalho. Profissionalmente, porque é uma oportunidade de mostrar o meu talento e a minha dedicação, de me desafiar a superar os meus limites, de me aprimorar como artista e como pessoa. Essa gravação é o resultado de muito esforço, estudo e preparação, mas também de muito amor, alegria e gratidão.”

DV: O que você espera que o público sinta ao assistir e ouvir as suas músicas?

“Eu espero que eles se divirtam, se emocionem, se identifiquem e se surpreendam. Eu quero que eles viajem comigo pelas histórias, pelas melodias, pelas letras e ritmos podendo sentir toda minha energia.”

DV: Quando que você enxergou o mundo da música como a sua paixão?

“Desde pequena sempre gostei da música, fui influenciada por familiares e resolvi tentar essa carreira. Eu sempre gostei de cantar, de brincar com os sons. Eu me sentia feliz e livre cantando. Eu também admirava muito os artistas que eu ouvia no rádio, na TV, nos shows. Eu sonhava em ser como eles, em ter a minha voz e a minha arte reconhecidas pelo mundo. Então percebi que a música era mais do que um hobby, era uma vocação, uma forma de expressar quem eu sou e o que eu quero dizer. Eu decidi, com a ajuda da minha família, seguir esse caminho e me dedicar a essa paixão que me move e me completa!”

DV: Como está sendo a construção e consolidação da sua carreira aqui no município e na região?

“Acredito que esteja caminhando muito bem. Espero que o público de toda região esteja gostando do meu trabalho.

A construção e consolidação da minha carreira está sendo um processo desafiador, mas também gratificante. É preciso ter talento, mas também profissionalismo, persistência e inovação. Eu tenho recebido muito apoio, carinho e feedback positivo das pessoas que acompanham o meu trabalho. Me sinto realizada e motivada a continuar crescendo e evoluindo como artista e como pessoa.”

Os pais da cantora Onildo José da Silveira e Nadia Christine Lima também falaram em entrevista com o jornal:

DV: Como é para vocês vivenciarem esse momento tão importante na carreira da Duda se lançando oficialmente agora como cantora de sucesso no município e em toda região?

“Com muita emoção, satisfação, alegria e esperançosos de um futuro promissor. Meu sonho se realizando na minha filha (pai). Toda família lutando e correndo atrás do sonho da Duda Lima. Esperamos que todas as pessoas gostem das músicas. Escolhemos com todo carinho. Só temos a agradecer por tudo à Deus. Muito obrigada!”

Além de avô o senhor Francisco Patrício de Lima é a grande fonte de influência e referência de Duda, nos anos 60 cantava na Banda OS TERRIVEIS, emocionado ele também deixou seu depoimento:

“É uma emoção muito grande prestigiar o lançamento da minha neta como cantora. Eu realmente torço para que ela tenha muito sucesso. Sem dúvida alguma sou o fã número 1 da Duda e já falei que vou fazer o curso de motorista de ônibus para poder dirigir o ônibus dela, se Deus quiser!”

Lembrando que as músicas gravadas estarão em todas as plataformas digitais no dia 15/07/23.

Músicas gravadas:

‘Vale Recaída ‘ (compositores: Léo Souzza, Thi Freitas, Gabriel Montrezol, Marcelinho Rodrigues e GD Santos);

‘Nocaute’ (compositores: FF composições, Eliel Oliveira, Deivison Silva, M Bertz compositor e Naildo Duarte);

‘Meu Adeus’ (compositor: Luciano Soares da Silva);

‘Atualiza Aí’ (compositores: Ranieri Mazzile, Mara Melo, Bruno Saturnino e M Bertz compositor).

(Andrea Anciaes)