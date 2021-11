Sustentabilidade em prática nas ações no Foz do Marinheiro

Implantação de energia solar, reciclagem e compostagem são alguns exemplos dos projetos existentes no hotel.

Muito se fala em sustentabilidade hoje em dia, porém ações que de fato fazem de uma empresa ser sustentável precisam ser celebradas. No Eco Resort Foz do Marinheiro uma delas é a implantação de energia solar, que já trás resultados positivos para o meio ambiente.

Em dois meses do funcionamento do sistema de placas fotovoltaicas no hotel, a energia gerada por meio destes painéis no período equivale a redução da emissão de 6,8 toneladas de CO² (dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, é um composto químico gasoso que provoca graves desequilíbrios no efeito estufa do planeta). Além disso, a quantidade de energia já gerada pelo sol no Foz do Marinheiro corresponde ao plantio de 373 árvores.

“Este é só o começo, em breve ampliaremos estes resultados positivos para o meio ambiente com a implantação de mais placas de energia solar. O projeto para atender todo o hotel e a sede é de 546 módulos. A instalação inicial foi com 66 módulos, o que representa 12% do consumo total aqui”, conta Valéria Foz, proprietária do Foz do Marinheiro.

Já no setor de reciclagem do hotel, os itens separados e destinados corretamente são latinhas, ferro, pvc, garrafas pet, papel, vidro, alumínio e plástico fino. Mensalmente são reciclados aproximadamente 800 quilos destes produtos.

“A sigla em inglês ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) remete a melhores práticas ambientais, sociais e de governança, em português. O termo não é novo e já é adotado por diferentes companhias ao redor do mundo. O Foz do Marinheiro também está celebrando algumas conquistas relacionadas a estas práticas que já vinham sendo implantadas no hotel. Nossa meta é sermos cada vez mais sustentáveis”, completa Valéria.

Eco Resort Foz do Marinheiro – Cardoso | São Paulo