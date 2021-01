Suspeitos em moto tentam fugir da Polícia Militar e avançam PARE, atingem carro e “voam” 

Com o impacto da batida, piloto e garupa foram lançados do veículo e caíram no asfalto sofrendo ferimentos leves. Flagrante ocorreu em Catanduva/SP.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois homens que tentaram fugir da polícia, acabaram avançando o sinal de PARE e foram atingidos por um carro. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Campinas e Santa Cruz das Paineiras, em Catanduva/SP, na tarde de quarta-feira (13).

No vídeo que circula pela web é possível ver à batida e, com o impacto da colisão, a dupla foi lançada da motocicleta e caiu no asfalto. De acordo com a Polícia Militar, os dois tentaram fugir de uma abordagem porque estavam com entorpecentes. A quantidade de droga apreendida não foi divulgada.

Ainda segundo a PM, o motorista do carro envolvido no acidente não se machucou, mas teve o veículo danificado. Já o garupa da motocicleta precisou ser socorrido e encaminhado para um hospital particular da cidade, onde permanece internado. O piloto sofreu apenas ferimentos leves.

ASSISTA:

*Com informações do g1