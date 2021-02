Suspeito de tráfico internacional de drogas com atuação na região de Votuporanga é preso na Colômbia

Homem foi encontrado na última quinta-feira (4) após seus dados serem incluídos na difusão vermelha da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).

A Polícia Federal e a Interpol prenderam um homem suspeito de possuir ligações com o tráfico de drogas internacional e atuar na região de Votuporanga/SP.

De acordo com a Polícia Federal, ele foi encontrado na quinta-feira (4), na Colômbia, após seus dados serem incluídos na difusão vermelha da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), fato que possibilitou a captura.

Além dele, outro suspeito foi preso na última quarta-feira (3), em Curitiba/PR. Ele era investigado por tráfico de drogas e crimes correlatos praticados via modal marítimo, em Paranaguá/PR.

Ainda segundo a Polícia Federal, os dois homens eram considerados foragidos da Operação Enterprise, que foi deflagrada em novembro de 2020 para combater o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Operação Enterprise

A Operação Enterprise foi deflagrada pela Polícia Federal e a Receita Federal. A investigação durou dois anos.

Ao todo, 14 mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em São José do Rio Preto, Mirassol e Araçatuba. Seis pessoas suspeitas de integrar um esquema responsável por transportar cocaína do Brasil para a Europa foram presas.

Em Rio Preto, equipes estiveram em um condomínio de luxo, onde encontraram dinheiro escondido em um fundo falso, uma metralhadora e munições. Carros de luxo também foram apreendidos.

Além dos três municípios da região noroeste paulista, policiais estiveram em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco.

*Com informações g1

*(Foto: Arma e dinheiro encontrados em Rio Preto durante a operação Enterprise)