Suspeito de tráfico de drogas é preso durante caminhada em Fernandópolis 

Na noite de quarta-feira (9), policiais militares de Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) realizavam patrulhamento pela marginal Litério Grecco, em Fernandópolis/SP, quando desconfiaram da conduta de um homem que praticava atividade física.

De acordo com apurado, após a abordagem, teria sido encontrado com D.R.S., cinco porções de maconha no bolso da bermuda; por fim, questionado pelos policiais, contou que em sua residência havia mais entorpecentes.