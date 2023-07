Suspeito de participar de assassinato de jovem com tiros no pescoço é preso pela Polícia Civil em Rio Preto 

Segundo a Polícia Civil, investigação apontou que a vítima Brenda Gabriela de Oliveira era suspeita de matar um rapaz a facadas.

A Polícia Civil prendeu um suspeito de participação no homicídio de uma jovem de 24 anos. O crime ocorreu em junho deste ano, em uma praça do bairro Dom Lafayete, em São José do Rio Preto/SP.

Brenda Gabriela de Oliveira morreu após ser foi atingida com três tiros no pescoço. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), que constatou que a jovem era suspeita de matar um rapaz a facadas. Já o autor do assassinato de Brenda é parente da vítima esfaqueada.

Em posse de um mandado de prisão temporária, na última quinta-feira (13.jul) policiais foram até a casa do investigado, apreenderam celulares e uma porção de maconha. Ele também foi preso e está à disposição da Justiça.

O caso continua em investigação para identificar outros suspeitos do crime.

