Suspeito de participar de assalto com reféns em Araçatuba é preso no Pará 

Emerson Marcos Bralia foi preso na tarde de segunda-feira (29). Ele estava usando documentos falsos quando foi abordado pela polícia.

A polícia militar prendeu na tarde de segunda-feira (29.ago), em Belterra, oeste do Pará, um homem que estava com três mandados de prisão em aberto da Justiça paulista. Ele foi encaminhado à Seccional de Polícia Civil de Santarém na manhã da terça-feira (30).

Emerson Marcos Bralia, 37 anos, é paranaense, mas de acordo com a polícia atuou em diversos crimes em São Paulo, dentre eles um assalto em Araçatuba em 2021 quando várias pessoas foram feitas reféns.

De acordo com o superintendente regional da Polícia Civil no Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, na Seccional de Santarém, Emerson inicialmente alegou que estava na região há dois anos trabalhando em garimpos, mas depois confessou ter participado do assalto em Araçatuba um ano atrás. Ele estava usando documentos falsos no nome de Marcelo de Jesus Santos.

A polícia investiga outros suspeitos que também teriam participado do assalto no interior de São Paulo podem estar escondidos no oeste do Pará.

Emerson possui mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, tráfico de drogas internacional e organização criminosa.

*Com informações do g1