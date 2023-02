Suspeito de matar padrasto a facadas em Valentim Gentil é preso 

J.P.O., foi localizado na área central de Votuporanga; indivíduo responderá pelo crime de homicídio qualificado.

Policiais civis prenderam na última quinta-feira (9.fev), em Votuporanga/SP, J.P.O., suspeito de assassinar com 13 facadas, o padrasto Edmilson dos Santos Ferreira, de 37 anos, na área central de Valentim Gentil/SP, no dia 28 de janeiro. A abordagem foi feita com ajuda dos policiais da delegacia de Votuporanga.

Prisão ocorreu mediante cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

De acordo com o registro policial, no dia do crime a vítima e criminoso se desentenderam, em seguida, Edmilson acabou morto após sofrer 13 golpes de faca, na porta de sua casa.

Após o assassinato, J.P.O., fugiu, porém, foi localizado depois do trabalho de investigação conduzido pela Polícia Civil de Valentim Gentil.

O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia, ouvido e colocado à disposição da Justiça, onde responderá pelo crime de homicídio qualificado.