Suspeito de matar mulher a tiros na Euclides da Cunha é preso em Goiás 

E.M.L., de 46 anos, foi capturado em operação conjunta de policiais militares de SP e GO, além de agentes federais e PRF.

O homem de 46 anos suspeito de matar a tiros Luciane Albino de Freitas Lima, de 39 anos, na manhã de terça-feira (29.ago), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Bálsamo/SP, foi preso em nesta quinta (31), em Simolândia/GO.

De acordo com o apurado, E.M.L., tentava fugir do Estado e foi capturado durante uma operação conjunta das polícias militares paulista e goiana, além de apoio de agentes federais e da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a polícia, o indivíduo estaria na direção de um VW/Fox, de cor prata, que bateu na traseira da moto em que Luciane estava como passageira. Com o impacto, a mulher e o homem, de 57 anos, que pilotava o veículo caíram na rodovia.

E.M.L., que é ex-namorado de Luciane, teria descido do carro, sacado uma arma e atirado contra a vítima que morreu no local. Antes de fugir, ele ainda teria entrado em luta corporal com o namorado da ex, que ficou ferido e foi socorrido, sendo encaminhado ao Hospital de Base.

Em seguida, o indivíduo teria seguido com o carro até o pátio de um posto de combustíveis localizado na Avenida Nasser Marão, em Votuporanga/SP, onde abandonou o veículo e foi visto fugindo a pé.

Após o início da caçada por parte da polícia, a Justiça decretou a prisão temporária de E.M.L., que acabou preso no Estado de Goiás. Ele responderá pelo crime de feminicídio por motivo fútil e tentativa de homicídio.