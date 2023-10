Suspeito de matar motociclista no ‘rolezinho’ em Rio Preto é solto em audiência de custódia 

Juiz considerou que ele poderá responder ao inquérito em liberdade porque é pai de família e tem trabalho lícito.

O indivíduo preso por suspeita de ter assassinado a tiros um motociclista de 21 anos na noite desta quinta-feira (5.out), no bairro Nova Esperança, em São José do Rio Preto/SP, foi solto no início da tarde desta sexta-feira (6), após audiência de custódia no Fórum rio-pretense.

De acordo com o apurado, Vinícius Rafael Rocha Bueno foi morto a tiros enquanto participava do “rolezinho”, com dezenas de motociclistas que transitam pelas principais vias da região Norte, sempre nas noites de quinta-feira. Ele chegou a receber atendimento emergencial, mas morreu no local.

O suspeito, de 24 anos, foi preso horas depois pela Polícia Militar Rodoviária em Mirassol/SP, quando dirigia um carro em direção a Jaci/SP. Com ele foi apreendida uma pistola automática de calibre 9 milímetros.

Segundo a polícia, o rapaz confessou o crime, alegando que matou Vinícius por vingança.

Para o juiz de plantão na audiência de custódia, Flávio Artacho, o suspeito tem condições de responder pelo crime em liberdade provisória, porque “é pai de família, possui trabalho lícito e nada indica, ao menos por hora, que voltará a delinquir, sendo suficientes à garantia de ordem pública, neste contexto, a aplicação de medidas cautelas”, conforme consta em trecho da sentença.

Durante a liberdade provisória, o suspeito fica obrigado a comparecer mensalmente na Justiça no Fórum para informar e justificar suas atividades. Também fica proibido de acessar as imediações do bairro onde residia a vítima e não pode manter contato com familiares de Vinícius. O suspeito também não pode sair de casa entre 19h e 4h, nem em dias de folga.

O caso será investigado pelo 4° Distrito Policial de Rio Preto.

*Com informações do Diário da Região/Marco Antonio dos Santos