Suspeito de matar moradora de Votuporanga em Jales é preso 

Homem, de 44 anos, foi preso temporariamente e está sob investigação. Caso, inicialmente registrado como homicídio qualificado, é tratado como feminicídio pela Polícia Civil.

A Polícia Civil de Jales/SP prendeu, nesta quinta-feira (16.jan), um homem suspeito de matar uma mulher de 41 anos com três tiros na cabeça, um no peito e outro no braço, no dia 29 de dezembro de 2024.

O suspeito, de 44 anos, que não teve a identidade revelada pelas autoridades, teve a prisão temporária decretada por 30 dias. O crime, que inicialmente foi registrado como homicídio qualificado, é investigado como feminicídio.

Vanessa de Moraes Canuto Mascheto foi encontrada morta dentro do próprio carro, no bairro Parque Industrial III, em Jales, no dia 29 de dezembro de 2024. A porta do passageiro estava aberta, o que chamou a atenção das autoridades.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a esclarecer os momentos que antecederam o crime. Nas gravações, é possível ver um motociclista parado ao lado do carro de Vanessa. Ele conversa com a mulher por alguns minutos, antes de sacar uma arma e disparar contra ela. Após o crime, o suspeito fugiu rapidamente do local.

Vanessa, que tinha passagens por tráfico de drogas, cumpria pena em regime semiaberto e estava em benefício de saída temporária no momento da morte. No entanto, as autoridades ainda não conseguiram identificar a motivação do crime.

A Polícia Civil segue com as investigações.

*Com informações do g1

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3