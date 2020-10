Suspeito de matar jovem a tiros dentro de mercado em Rio Preto disparou nove vezes, diz PM

Câmera registrou momento em que vítima entrou correndo no comércio para tentar fugir, mas foi perseguida pelo agressor. Autor do assassinato fugiu e permanece foragido.

O suspeito de matar o jovem Rafael Henrique de Vitto, de 26 anos, dentro de um mercado em São José do Rio Preto (SP), disparou nove tiros com uma pistola contra a vítima, segundo informou a Polícia Militar.

O crime foi registrado na manhã de quarta-feira (7), na Avenida Comendador Arnaldo Luiz Martinelli, no bairro Nato Vetorasso. Câmeras de segurança registraram a ação do criminoso .

O vídeo mostra o momento em que Rafael entrou no mercado para tentar fugir do agressor, que estava armado e perseguindo a vítima. Em seguida, o jovem deu a volta em um corredor do estabelecimento, mas caiu no chão e foi baleado diversas vezes.

O suspeito fugiu depois de cometer o crime e ainda não foi encontrado. Rafael não resistiu aos ferimentos e morreu no local do homicídio. Ele era casado e não tinha passagens pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, nove cápsulas de pistola foram encontradas dentro do mercado. Contudo, somente o laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmará quantos tiros acertaram a vítima.

A Polícia Civil foi acionada, realizou exames no estabelecimento e procura pelo suspeito de cometer o homicídio. O motivo do crime ainda permanece desconhecido, mas é investigado pela corporação. (G1)