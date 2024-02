Suspeito de matar Gustavo Caporalini é agente penitenciário, diz polícia 

Segundo a Polícia Civil, Rodrigo Marques, de 42 anos, foi preso em Campina Verde/MG após matar o sertanejo e corretor de imóveis, de 39 anos, e fugir de Votuporanga. Suspeito confessou o crime quando foi preso. A motivação do ataque não foi informada.

O homem preso suspeito de matar o cantor sertanejo Gustavo Henrique Soares Caporalini, de 39 anos, em Votuporanga/SP, foi identificado como agente penitenciário, informou a polícia.

Segundo a Polícia Civil, Rodrigo Marques, de 42 anos, foi preso em Campina Verde/MG após fugir de Votuporanga. O suspeito de assassinar Gustavo confessou o crime quando foi preso, informou a polícia. A motivação do ataque não foi informada.

O crime

Gustavo Caporalini estava em sua casa, em um churrasco com a família, quando foi baleado. De acordo com Polícia Civil, o criminoso chegou no imóvel se apresentando como policial e logo que o Gustavo foi atender, foi alvejado.

O sertanejo, que também trabalhava como corretor de imóveis, correu para os fundos da casa pedindo socorro. No momento do crime, os pais, três filhos de Gustavo e um tio dele, que é policial, estavam na casa. O tio policial chegou a brigar com o criminoso, que conseguiu fugir.

Gustavo foi socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o pronto-socorro da cidade. Segundo a Santa Casa de Votuporanga, o sertanejo chegou a ser atendido, mas morreu às 14h18.

Luto na cidade

Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito Jorge Seba (PSD) lamentou a morte do cantor: “Rose e eu recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Gustavo Caporalini, filho do nosso assessor Ormélio Caporalini. Músico, corretor de imóveis, um jovem muito atuante em Votuporanga e região. Nossos sentimentos à família e aos amigos”, disse.

Natural de Fernandópolis/SP e conhecido em Votuporanga e região, Gustavo deixou três filhos: Matheus, Arthur e Maitana.

Seu sepultamento ocorre às 10h, nesta terça-feira (27), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.