Suspeito de matar ex-sogro a tiros se apresenta à polícia, mas é liberado por conta da lei eleitoral 

Crime aconteceu na tarde de domingo (23), no bairro Taane Andraus, em Araçatuba/SP. Homem se comprometeu a voltar para a delegacia após o término das eleições.

O homem de 37 anos que matou o ex-sogro e baleou o namorado da ex-companheira se apresentou à Polícia Civil de Araçatuba/SP, nesta quarta-feira (26.out).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confirmou que efetuou os disparos, pois, momentos antes, tinha discutido com o namorado da ex-companheira por conta da criação da filha.

O irmão do homem também se apresentou, prestou depoimento e disse que estava no momento do crime, mas que foi à residência somente para ver o que estava acontecendo e proteger a sobrinha.

Ainda conforme a Polícia Civil, os dois tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça, mas foram liberados por conta da lei eleitoral. Os irmãos não são considerados foragidos, pois se apresentaram. Ambos se comprometeram a voltar para a delegacia após o término das eleições.

A arma usada no crime foi entregue e apreendida. O caso segue em investigação.

Crime

O crime aconteceu na tarde de domingo (23), em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 31 anos tinha medida protetiva contra o suspeito. Mesmo assim, o homem sempre visitava a filha que teve com a ex.

Na ocasião, o homem discutiu com o atual namorado da mulher e atirou. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da cidade com um ferimento no peito. Já Welligton José dos Santos, de 54 anos, também foi baleado na boca e morreu.