Suspeito de matar esposa a facadas em Tabapuã é preso pela polícia 

Homem, de 49 anos, foi encontrado perto de um supermercado em Catanduva/SP e pode pegar até 30 anos de prisão pelo feminicídio.

O homem suspeito de matar a esposa a facadas, na última sexta-feira (23.fev), em Tabapuã/SP, foi preso pela Polícia Civil da cidade, em conjunto com policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva/SP.

Segundo informações da polícia, o corpo de Lia Sandra Riviera, de 58 anos, foi encontrado pelos filhos. Acionada por eles, a equipe policial iniciou as buscas pelo suspeito, que fugiu do local do crime.

O marido, de 49 anos, foi detido no fim da tarde de sábado (24), próximo a um supermercado de Catanduva.

“Ele disse que teve um momento de destempero e acabou cometendo o crime. Não deu outra justificativa”, explicou Gustavo Sato, delegado de Tabapuã.

De acordo com o delegado, também foi confirmado que o homem matou Lia a facadas. Ele está preso em Catanduva e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão pelo feminicídio.

*Com informações do g1