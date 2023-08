Suspeito de matar enfermeiro espancado é preso em Guapiaçu

Jovem de 19 anos foi capturado pelo 9º Baep com o apoio do helicóptero Águia e confessou o crime, segundo a polícia.

Homens do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com o apoio do helicóptero Águia, capturaram neste sábado (12.ago), em uma fazenda de Guapiaçu/SP, na região metropolitana de São José do Rio Preto/SP, um jovem de 19 anos suspeito de ter matado o enfermeiro Silvano da Silva Carvalho, de nome social Baixus Bitencourt, o “baixinho”, como era chamado.

O corpo do enfermeiro, que trabalhava em uma unidade de saúde em Paulo de Faria/SP, foi encontrado com sinais de espancamento e fraturas graves na cabeça, na última sexta-feira (11), em um canavial de Orindiúva/SP.

De acordo com o delegado Seccional de Rio Preto, Dr. Antônio Honório Nascimento, o suspeito confessou o crime.

“Ele disse que não conhecia a vítima e que tiveram um relacionamento amoroso no local do crime. No entanto, Bitencourt não teria pagado a quantia combinada no programa. Eles se desentenderam, a vítima avançou contra ele com um taco de basebol para agredir, ele conseguiu tomar o taco da mão da vítima e desferiu alguns golpes na vítima levando a óbito”, detalhou.

Ainda segundo o delegado, o local do encontro foi combinado pelos dois. O suspeito também teria dito que pegou uma faca de dentro do automóvel e acertou o enfermeiro no pescoço.

Nascimento também esclareceu sobre a suposta oferenda para ritual de manejo de forças sobrenaturais onde o corpo foi encontrado.

“De início houve essa suspeita, de que havia açúcar ao redor do local. Aí o material foi recolhido para a perícia e constatou-se que era sal. Tem uma logística que diz que o sal pode tirar a impressões digitais do veículo, pode ter sido usado isso para esconder possível identificação.

O suspeito está preso temporariamente na delegacia da Polícia Civil e passará por audiência de custódia em 24h. Se o juiz determinar a prisão preventiva, o jovem ficará preso até o final do processo.

*Com informações do sbtinterior/Joice Cremonesi/Tulio Caron