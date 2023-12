Suspeito de matar casal se entrega à polícia em Catanduva

Crime aconteceu na noite de 21 de dezembro, mas suspeito foi preso nesta quinta-feira (28) após se entregar à polícia. Marco Antônio Vetteri, de 35 anos, e Fabiana Aparecida Custódio, de 53, morreram no local.

O suspeito de matar a tiros a ex-namorada e um amigo dela em um bar no bairro Parque Iracema, em Catanduva/SP, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (28.dez). O crime aconteceu por volta das 23h30 de 21 de dezembro e foi registrado por uma câmera de segurança.

Claudio Aparecido Luíz, de 47 anos, que trabalha como segurança terceirizado no Hospital São Domingos, se entregou aos policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

O vídeo mostra o momento em que o suspeito chega ao bar. Ele dispara contra Marco Antônio e, depois, agarra a mulher pelos cabelos e a derruba da cadeira. Na sequência, ele atira várias vezes contra ela. Marco Antônio e Fabiana morreram no local.

No interrogatório, o vigilante disse que namorava a enfermeira Fabiana Aparecida Custódio, de 53 anos, e viu que ela estava no bar com Marco Antônio Vetteri, de 35, quando atirou contra ambos com a arma usada no trabalho.

Segundo a polícia, a suspeita é de que a enfermeira, que trabalhava no mesmo hospital do vigilante, foi morta por ele não aceitar o fim do relacionamento. Em nota, o hospital lamentou o ocorrido.

O uniforme do trabalho que Claudio Aparecido Luíz usava no dia do crime e a arma foram apreendidos pela Polícia Civil. Ele foi encaminhado à cadeia da cidade.

*Com informações do g1