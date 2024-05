Suspeito de estuprar menina de 8 anos é preso em Araçatuba 

Menina foi encontrada no quintal da casa e disse ao pai que um homem havia a ameaçado com uma faca e a levado para uma área de mata próxima da casa. Suspeito foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante.

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 8 anos, na madrugada desta quinta-feira (2.mai), em Araçatuba/SP.

Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima conversava com uma vizinha e, ao voltar para casa, não encontrou a filha no quarto com os outros filhos.

A menina foi encontrada no quintal da casa e disse ao pai que um homem havia a ameaçado com uma faca e a levado para uma área de mata próxima da casa.

A Polícia Militar foi acionada e foi até a casa do suspeito. A vítima reconheceu as roupas do homem e ele foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, o rapaz tentou fugir e precisou ser algemado.

*Com informações do g1