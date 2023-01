Suspeito de estuprar enteada de 11 anos é preso em Araçatuba 

Vítima relatou que era abusada desde os sete anos pelo padrasto.

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na última segunda-feira (10.jan), suspeito de estuprar a enteada, de apenas 11 anos, em Araçatuba/SP. A criança deu entrada no pronto-socorro da Santa Casa com sangramento e, de acordo com relato da vítima, ela vinha sendo estuprada pelo homem desde os sete anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, na qual a imprensa teve acesso, a mãe da criança saiu para ir até a casa vizinha, onde mora sua genitora e, quando retornou, cerca de 30 minutos depois, encontrou a criança chorando muito.

O homem, que também estava na casa e apresentou com comportamento indiferente ao choro da criança. Ao ser questionado pela esposa e se aproximar, foi chamado de ‘diabo’ pela menina.

Depois, ela contou à mãe que havia sido estuprada e que sofria os abusos há muito tempo.

Ainda segundo o registro, o padrasto declarava constantemente mensagens de cunho sexual e violentava a menina quando a mãe não estava em casa. O suspeito também estava no pronto-socorro no momento do atendimento e foi detido pela polícia ainda no local.

A perícia foi acionada e, na casa da família, encontrou um cobertor com vestígios de sêmen em cima de uma cama. A criança alegou que o padrasto usava o cobertor durante os abusos.

A menina também passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). Após analisar o caso, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem até a conclusão das investigações.