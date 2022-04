Suspeito de estuprar a ameaçar enteadas de 4 e 7 anos é preso em Votuporanga  

Indivíduo de 25 anos foi preso pela Polícia Militar enquanto tentava fugir, no bairro Parque das Nações, na zona norte.

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar, suspeito de estuprar e ameaçar as enteadas de quatro e sete anos, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, no domingo (10.abr), a mãe das vítimas chegou em casa e encontrou a filha de sete anos assustada, e desesperadamente contou que tinha sido abusada pelo padrasto. Em seguida, a mulher procurou pela filha quatro anos que revelou que havia sofrido abusos sexuais no dia anterior, ou seja, no sábado. A criança ainda teria contado que havia sido ameaçada por ele, que caso dissesse algo para alguém sobre a violência, ele faria algo pior.

A mãe acionou a Polícia Militar que se deslocou para a zona norte da cidade, encontrando o indivíduo identificado como L.R.S.E., tentando fugir em um Fiat/Uno; contudo, ele acabou abordado e preso, sendo apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).