Suspeito de envolvimento em morte de trabalhador rural é preso em Rio Preto 

Crime aconteceu em março de 2021, na cidade de Rio Bananal/ES. Homem foi levado até a Divisão Especializada de Investigações Criminais.

Um homem de 25 anos suspeito de envolvimento na morte de um trabalhador rural no Estado do Espírito Santo foi preso na tarde desta quinta-feira (25.abr) em São José do Rio Preto/SP.

O crime aconteceu em março de 2021, na cidade de Rio Bananal/ES. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a vítima de 47 anos foi agredida com chutes, socos e um pedaço de madeira após uma discussão em uma confraternização.

Ainda segundo a DIG, o indivíduo fugiu após o crime e passou a morar em São José do Rio Preto. O suspeito foi abordado pela equipe e, durante uma consulta ao sistema, os policiais descobriram que ele era foragido da Justiça e que havia um mandado de prisão contra o rapaz.

O homem foi levado até a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). Conforme a polícia, três outros suspeitos já haviam sido presos.