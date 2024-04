Suspeito de atear fogo na casa da ex é preso 

O indivíduo havia sido preso logo após as chamas destruírem o imóvel localizado na Rua Acre, em Votuporanga, no entanto, foi liberado. Agora, por meio de mandado ele permanecerá à disposição da justiça.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prendeu na noite desta terça-feira (9.abr) o homem suspeito de atear fogo na casa da sua ex-companheira, após não aceitar a separação, na noite do último domingo (7), na Rua Acre, área central de Votuporanga/SP. Ninguém ficou ferido.

O indivíduo que não teve identidade revelada havia sido preso pela Polícia Militar no dia dos fatos, mas acabou liberado após ser ouvido na delegacia. A vítima já havia relatado à Polícia Civil as dezenas que ameaças proferidas pelo suspeito, e possuía até uma medida protetiva contra ele, emitida no dia 19 de março.

No entanto, diante dos novos fatos um mandado de prisão preventiva foi solicitado pela DDM, e expedido pela justiça por descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e transferido para uma unidade prisional da região.