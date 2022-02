Suspeito de assassinatos morre em troca de tiros com a Polícia Militar

Indivíduo que era procurado pela Justiça estava em uma casa no bairro Vila Marin, em Votuporanga/SP. Outro suspeito que estava no local, também procurado, se rendeu e foi preso.

Um homem, procurado pela Justiça por suposto envolvimento em uma série de assassinatos, morreu na manhã desta segunda-feira (14.fev), em Votuporanga/SP, após confrontar a Polícia Militar em uma troca de tiros.

De acordo com apurado, o indivíduo que não teve identidade divulgada, estava em uma casa na Rua Copacabana, no bairro Vila Marin, acompanhado por outro homem. Os dois eram suspeitos em uma sequência de mortes que ocorreu no município no início do ano; como existiam os mandatos de prisão, eram considerados foragidos da Justiça.

Ainda segundo apurado pelo Diário, a Polícia Militar chegou até o endereço para averiguação após uma denúncia e no local, os policiais teriam sido recebidos à tiros, efetuando o revide que resultou na morte de ‘Tilápia’. O outro procurado se rendeu e foi preso, sendo colocado à disposição da Justiça. Em revista pelo imóvel, os policiais encontraram três armas de fogo e munições.

A Polícia Científica foi acionada e periciou o local, assim como a Polícia Civil também esteve na cena da ocorrência. Não há informações sobre outros feridos.

*Foto: Votunews