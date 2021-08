Suspeito de assassinato em Cosmorama é preso 

A.J.R., de 42 anos, foi detido pela Policia Civil e é apontado como responsável pela morte de Carlos Aparecido Faria, de 46 anos.

Uma ação da Polícia Civil neste final de semana resultou na prisão de um homem de 42 anos, apontado pelos investigadores como autor do assassinato de Carlos Aparecido Faria, de 46 anos, em Cosmorama/SP.

De acordo com informações, à vítima estava desaparecida desde a quinta-feira (12) e foi encontrado morta, com marcas de violência, apresentando traumatismo craniano, na manhã do último sábado (14), em uma reserva próxima a uma construção, no bairro Vila Honório.

A polícia iniciou os trabalhos de investigação, chegando até A.J.R., que inclusive, usava uma camiseta que a vítima vestia quando desapareceu.

O suspeito foi encaminhado para à Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde permaneceu em silêncio diante da autoridade policial; contudo, diante das evidências, a prisão preventiva dele foi decretada.

O caso será investigado e a Polícia Civil busca entender a dinâmica do crime.