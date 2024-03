Suspeito atira em policiais civis e é baleado em Votuporanga 

O indivíduo de 29 anos foi neutralizado com disparos na perna e no glúteo esquerdo, sem risco de morte. Caso é investigado.

Um homem de 29 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi baleado por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), na tarde desta segunda-feira (4.mar), durante uma troca de tiros na Rua Olga Loti Camargo, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, agentes da DIG realizavam uma ação na região, quando flagrou dois indivíduos embalando drogas, sendo que, D.M.C.F., teria atirado contra os policiais, que no revide neutralizaram o alvo com dois tiros, na perna e no glúteo esquerdo.

O indivíduo foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro da Santa Casa. Em nota, o centro médico informou que “D.M.C.F., deu entrada no Pronto Socorro nesta segunda-feira (4), às 18h38, vítima de arma de fogo. Ele segue em atendimento.”

Os policiais envolvidos na ação não se feriram. O caso foi registrado e segue sob investigação.

*Matéria em atualização