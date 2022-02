Suspeita de pedir R$ 5 milhões para família de mulher sequestrada é presa ao ser internada com leishmaniose

A vítima foi abordada por quatro criminosos em Ponta Porã/MS, obrigada a entrar em um carro cinza e levada para Pedro Juan Caballero (PY). Ela foi liberada do cativeiro no último domingo (6.fev), com a integridade física preservada.

De acordo com delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba, Antônio Paulo Natal, as mensagens pedindo o resgate para liberar a empresária foram enviadas do celular aprendido com a jovem de 24 anos.

“A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul fez um serviço de inteligência e nos informou que as pessoas encarregadas de pedir o resgate estariam em Araçatuba. Acionamos todas as nossas divisões e conseguimos localizar dois possíveis endereços”, afirmou Paulo.

Um rapaz suspeito de integrar a quadrilha responsável por executar o sequestro conseguiu fugir antes da chegada das equipes da Polícia Civil de Araçatuba. Porém, investigadores descobriram que a convivente do homem que conseguiu escapar estava internada na Santa Casa.