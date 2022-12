Surgimento de varizes pode ser um problema hereditário

Estudos apontam que cerca de 90% das varizes estão relacionadas à herança genética.

Poucas pessoas sabem, mas as varizes estão intimamente ligadas à herança genética. Estudos apontam que cerca de 90% dos casos são passados de geração em geração. Mas essa não é a única razão para o surgimento dessas veias mais calibrosas. Hábitos ruins do dia a dia também podem provocar o aparecimento das mesmas.

Assim como a cor dos olhos são definidas pela carga genética de avós, as varizes também podem ‘pular’ uma geração. Por isso, o indicado é sempre observar se há familiares com varizes para que o tratamento seja feito o quanto antes.

Dr. Gustavo Marcatto, médico vascular, recomenda para que haja um diagnóstico precoce para evitar formas mais graves da complicação. “Quanto antes o paciente descobrir que precisa de um tratamento, mais eficaz será o resultado. Vale ressaltar que o tratamento a LASER, além de sanar as varizes presentes, ainda evita o surgimento de novas”, cita.

Para evitar, minimizar ou retardar o aparecimento de varizes nas pernas, algumas recomendações do vascular é praticar atividades físicas, evitar permanecer muito tempo em pé ou sentado, estar atento ao excesso de peso e, quando necessário, utilizar meias compressoras.

“Embora um dos fatores para o surgimento das varizes seja genético, é possível ainda com bons hábitos preveni-lo. Praticar atividades de baixo impacto, como hidroginástica, bicicleta e caminhadas, ajudam. Para quem trabalha muito tempo em pé ou sentado, o importante é, se possível, elevar as pernas ou então caminhar de tempos em tempos. O excesso de peso corporal atrapalha o fluxo sanguíneo, aumentando as chances do surgimento das varizes.”, completa Marcatto.

Dr. Gustavo Marcatto

Dr. Marcatto é membro titular da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC). Atende pacientes de todo o Brasil e outros países como, por exemplo, Paraguai, México, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Portugal, Suíça, entre outros. É reconhecido pelos tratamentos de vasinhos e varizes não invasivos, com recuperação rápida.

