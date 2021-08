Suplementação de qualidade pode auxiliar no tratamento de infecções urinárias

A suplementação com probióticos é uma conduta importante que pode auxiliar na prevenção de infecções urinárias, principalmente de repetição. Os probióticos possuem eficácia na redução do risco de desenvolvimento de infecções urogentais. O consumo de produtos lácteos fermentados contendo bactérias probióticas também é se mostra capaz de contribuir com a diminuição da recorrência das infecções.