Superintendente da Saev recepciona vereadora de Jaboticabal

Nesta semana, o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali recebeu a visita da vereadora de Jaboticabal, Andréa Fogaça e de sua equipe para conhecer os projetos ambientais desenvolvidos pela Autarquia.

A vereadora conversou com o superintendente e com os técnicos do Departamento do Meio Ambiente, e percorreu toda a estrutura do Ecotudo Norte para verificar o funcionamento e todo o processo de destinação dos resíduos recicláveis. O objetivo é avaliar os bons resultados obtidos com os serviços oferecidos pelos Ecotudos de Votuporanga, e num futuro próximo, implantá-los em Jaboticabal.

A bióloga e responsável pelo Setor de Diagnósticos e Projetos Ambientais da Saev Ambiental, Elizabeth Prado acompanhou a visita.