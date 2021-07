Superintendente da Saev acompanha início da construção do novo Poço Profundo de Simonsen 

Prefeito Jorge Seba também presenciou o início da perfuração do Poço que vai garantir aumento na capacidade de produção de água aos moradores.

O superintendente da Saev Ambiental Antônio Alberto Casali e o prefeito Jorge Seba estiveram em Simonsen na última sexta-feira (9) para acompanhar o início da construção do novo Poço Profundo do Distrito. Uma importante estrutura que vai garantir o aumento na capacidade de produção de água aos moradores. A comitiva que visitou o início da perfuração do Poço foi formada também pelo responsável pelo Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, e por integrantes do legislativo, representado pelos vereadores Valdecir Lio e Jura Silva.

Casali destaca que a perfuração do novo poço vai garantir a complementação para o abastecimento de água de toda a população de Simonsen. “Ainda hoje, em alguns pontos do Distrito, infelizmente, a intermitência no fornecimento de água é realidade, e temos a consciência de que o problema gera grandes prejuízos para a rotina dos moradores. E agora temos a satisfação de acompanhar de perto essa importante melhoria que vai sanar em definitivo todos estes transtornos”.

A vazão atual de abastecimento é de 8 m3/hora, e com a nova perfuração temos a pretensão de alcançarmos uma vazão de até 20m³/hora. “O projeto contempla também a instalação de uma bomba mais potente, com 10 hp, além de um novo painel de comando eletrônico. Toda a estrutura está sendo executada pela empresa vencedora do processo licitatório, Constróleo Lubrificantes, e sob a supervisão da equipe técnica da Saev Ambiental”, explicou Gabriel, responsável pelo Departamento de Engenharia.

O novo poço terá um diâmetro maior e o dobro de profundidade em relação ao antigo, onde os 90 metros se transformarão em 180 metros, o que traz uma grande amplitude no abastecimento de Simonsen.

A previsão é de que o fornecimento de água pelo novo Sistema comece em 15 dias.

O Sistema Poço II que está sendo construído em Simonsen, está localizado na Estrada Municipal “Lourenço de Cápua Beloni” – VTG 040, na Zona Rural de Votuporanga.