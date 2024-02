Supercopa Rei: Supercopa do Brasil muda de nome em homenagem a Pelé 

Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 16h do domingo, no Mineirão, para decidir o título.

A três dias da decisão, a Supercopa do Brasil passou por uma mudança de nome: Pelé será homenageado pela CBF, e a competição agora se torna a Supercopa Rei. O confronto reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil: Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam às 16h do domingo, no Mineirão.

A homenagem ao Rei faz parte do plano da CBF de preservar a memória do futebol brasileiro. Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após o período de um mês internado para tratar de um câncer de cólon.

“O Pelé merece todas as homenagens”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“O seu legado será sempre reverenciado pela CBF. A Supercopa Rei é uma maneira de dar ainda mais importância para a competição, que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro e já caiu no gosto nosso torcedor”, completa.

Em 2023, a Supercopa do Brasil – disputada entre o Palmeiras e o Flamengo – também teve homenagens a Pelé no Mané Garrincha. Na ocasião, as filhas do Rei entraram no gramado com as três taças das Copa do Mundo conquistadas por ele – em 1958, 1962 e 1970.

Além disso, os jogadores entraram em campo usando camisas com o número 10 no peito e se reuniram no centro do gramado para um minuto de aplausos. Um bandeirão de Pelé também subiu nas arquibancadas.

*Com informações do ge