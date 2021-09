Sunday Beach do Votuporanga Clube é sucesso

Torneio reuniu 38 duplas, divididas em três categorias masculinas e três femininas em um total de 70 partidas com muita música, como pede esta nova modalidade vai se tornando um dos esportes mais praticados em todo o mundo.

Aconteceu no último domingo (12) um torneio amistoso entre as duplas do Votuclube de Votuporanga/SP, Ipê Clube da cidade de Jales/SP e algumas duplas convidadas da cidade e região, totalizando 38 duplas, divididas em três categorias masculinas e três femininas em um total de 70 partidas com muita música e festa, como pede esta nova modalidade vai se tornando um dos esportes mais praticados em todo o mundo.

Com destaque a dupla da categoria A Feminino: Mariana Bressan e Daniela Zanelato Fukuiama, ainda invicta oficialmente desde a primeira participação, sendo três competições sem nenhuma derrota, o que as torna uma das principais duplas da região.

Outro destaque deste evento o craque da rodada, Richard Sayeg Marão que atuando ao lado do convidado Igor de apenas 14 anos obtiveram cinco vitórias em cinco partidas no evento.

Destaques ainda para os jovens: Gabriel Abê, Artur, Lenara, Enzo, Maria Fernanda, Luíza, Babalu e Vitor, quase todos estreantes e craques de bola e na faixa etária de 12 à 18 anos.

O Votuclube do diretor de esporte, Miguel Maturana, parabenizou à todos os finalistas que ganharam brindes de premiação e aos demais participantes e público presente que participaram do evento.