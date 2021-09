Suíte Cabocla: Renato Gagliardi inicia lançamentos de videoclipes do novo projeto

Videoclipes envolvem composições inéditas e músicas que fizeram parte de concerto apresentado em 2013 que reverencia a viola no universo sinfônico; lançamento ocorre no dia 8 de outubro.

Idealizado pelo músico Renato Gagliardi, votuporanguense radicado em São José do Rio Preto, o projeto Suíte Cabocla, que reverencia a viola, ganha seu primeiro registro audiovisual de alta qualidade, cuja estreia se dará por meio do lançamento de uma série de videoclipes dedicada a músicas que fizeram parte do concerto que circulou o noroeste paulista no ano de 2013. O lançamento do primeiro videoclipe, dedicado à música inédita “Estrada de Terra”, será no dia 8 de outubro, às 20h, no canal do músico no Youtube e no site oficial do projeto (www.suitecabocla.com.br).

Em sua fase digital, o projeto Suíte Cabocla evidencia a conexão da humanidade com a natureza – temática que sempre fez parte do cancioneiro cunhado pela viola – como alternativa para uma vida melhor após uma pandemia mundial histórica, que fez que homens e mulheres ressignificassem os valores da existência humana.

A série audiovisual subverte com a tradição popular que recaí sobre a viola, revelando-a como um instrumento universal e, sobretudo, contemporâneo, por meio de composições de autoria de Renato Gagliardi e leituras musicais inéditas e arrojadas. O público desvendará uma outra face desse instrumento, cuja musicalidade convida para uma reaproximação com a natureza e a criação de novas relações com os recursos naturais.

Para a estreia da série audiovisual do Suíte Cabocla, foi escolhido o videoclipe da inédita “Estrada de Terra”, fruto recente da safra criativa de Renato Gagliardi, composta em parceria com o músico e produtor Ly Sarkis, de Rio Preto.

Para dar vida à série Suíte Cabocla, Renato Gagliardi convocou velhos e novos parceiros, músicos que o acompanharam nos concertos de 2013, como Milton Bergo (primeiro violino), Cesar Monteiro (segundo violino), Daniel Fernandes (viola), Israel Angeli (violoncelo), o contramestre Lagartixa (berimbau) e Luiz Alves, o Ferrugem (percussão), e outros nomes que chegam para agregar ainda mais valor a essa iniciativa musical: Marco Mourão (percussão). A realização da série audiovisual também envolve Ferrugem (direção de vídeo), Ly Sarkis (captação e edição de som), Zé Tomaz (captação e edição de imagem), Cláudia Foss (diretora de produção), Cléo Neves (produção) e Adriano Ortolan (maquiagem). Além dos músicos em estúdio, os videoclipes traz imagens do acervo do artista multimídia Jef Telles, do Agrupamento Núcleo 2, de Rio Preto.

A partir do dia 8 de outubro, no canal de Renato Gagliardi no Youtube e no site www.suitecabocla.com.br, um novo videoclipe vai ao ar a cada cinco dias, envolvendo composições do músico (“Abertura”, “Ana Clara”, “Baião”, “Canon”, “Estrada de Terra” e “Lamento Sertanejo”), arranjos (“Adagio”, com Tomaso Albinoni, e “Improvisa Marcondes”, com Renato Gagliardi e Adriano Marcondes) e leituras (“Pink Lady”, de Pamela Wedgwood).

A produção da série audiovisual Suíte Cabocla foi contemplada em edital do ProAC ICMS, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, e conta com patrocínio da Cotuba e dos Supermercados Porecatu, além de apoio cultural da ONG ParaTodos – Atividades Culturais.

Programação de lançamento dos videoclipes do Suíte Cabocla:

8 de outubro – ‘Estrada de Terra

‘Estrada de Terra 13 de outubro – ‘Abertura’

‘Abertura’ 18 de outubro – ‘Ana Clara’

‘Ana Clara’ 23 de outubro – ‘Baião’

‘Baião’ 28 de outubro – ‘Canon’

‘Canon’ 2 de novembro – ‘Pink Lady’

‘Pink Lady’ 7 de novembro – ‘Lamento Sertanejo’

‘Lamento Sertanejo’ 12 de novembro – ‘Adágio’

‘Adágio’ 17 de novembro – ‘Improvisa Marcondes’

Suíte Cabocla – Série Audiovisual