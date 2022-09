Sueli Friósi pede realização de mutirão para cirurgias de catarata pelo SUS

Vereadora explicou que Votuporanga possui 1.794 pacientes aguardando, e diante da atual cota mensal de procedimentos, deve zerar em aproximadamente oito anos, isso, se não entrar mais nenhum paciente na fila.

Por meio de indicação, apresentada na 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal, desta segunda-feira (12.set), e reforçada por discurso firme na tribuna, a vereadora Sueli Friósi (Avante) solicitou que seja realizada ação em conjunto entre município e Governo do Estado, para a realização de um mutirão de cirurgias de catarata executadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde); além de que o tratamento de pacientes portadores de glaucoma, seja realizado dentro de Votuporanga/SP. O mutirão iria zerar a lista de espera de consultas e procedimentos invasivos do ano de 2019 a 2022.

Na justificativa, Friósi apontou que “não há solução para zerar a fila de espera se não for feito o mutirão”. Ela destacou que patologias oftalmológicas afetam a população de forma avassaladora, provocando uma fila de espera descomunal, onde pacientes que tratam glaucoma também estão na fila de espera para primeira consulta do especialista em oftalmologia de alta complexidade, e posteriormente as cirurgias para suprimir a doença.

“O Governo Municipal, juntamente com a esfera Estadual, poderia trazer para Votuporanga um mutirão de cirurgias eletivas, para conter e favorecer o principal objetivo que é retirar pessoas da fila desse tipo de cirurgia oftalmológica. Outro pedido é que a efetuação de consultas e cirurgias sejam feitas em hospital de alta complexidade, no caso, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Também temos a questão da disponibilidade de fármacos da farmácia de alto custo. Retirando gastos com transportes para outros municípios, poderiam utilizar essa fonte para adquirir medicamentos de alto custo”, detalhou a parlamentar.

Em seguida, Sueli explicou que, segundo a Secretaria da Saúde de Votuporanga, o município tem 1.794 pacientes na fila de espera para cirurgias de catarata, para uma cota mensal de 36 procedimentos cirúrgicos unilateral, portanto, para 18 pacientes bilateral, o que gera uma fila de espera para aproximadamente oito anos, isso se não entrar nenhum novo paciente na fila.

Já sobre o glaucoma, a quantidade de pessoas portadoras em Votuporanga é de 610, tratadas em Cardoso/SP e 240 tratadas em Catanduva/SP, bem como 169 pacientes já diagnosticados com glaucoma e aguardando a primeira consulta com especialista em alta complexidade para começar o tratamento.

Ainda segundo a vereadora, a problemática já foi levada ao Colegiado Regional de Saúde, através da Secretaria Municipal da Saúde do Município, porém, sem nenhuma resolução imediata para essa fila crescente, em que alguns casos, pacientes vem a óbito sem ser contemplados em seu direito constitucional. “Nesse contexto, solicitamos ao Poder Executivo que haja uma ação efetiva juntamente com o Governador do Estado de São Paulo Rodrigo Garcia, para realização de um mutirão voltado para cirurgias de catarata executadas pelo SUS e também para tratar pacientes portadores de glaucoma dentro da nossa municipalidade, zerando a lista de espera de consultas e procedimentos invasivos do ano de 2019 a 2022”, concluiu Sueli Friósi.