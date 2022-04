Sueli Friósi pede participação da população no mutirão da limpeza “Cidade Limpa” 

Nesta quinta (28), o mutirão será realizado nos bairros 5º Distrito Industrial, Campo Limpo, Chácara da Aviação, Dhama Ville, Jardim Alto Alegre, Jardim Noroeste, Monte Verde, Parque 8 de Agosto, Parque Bandeirantes, Parque Friozi, Parque Residencial Waldomiro Nogueira Borges, Parque Saúde, Portal das Brisas, Recanto dos Esportes, Residencial Dharma, Santa Eliza e Vila Aureliano.

A vereadora Sueli Friósi (Avante) utilizou parte de seu tempo de pronunciamento na 14ª sessão ordinária da Câmara de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (25.abr), para conclamar a população no combate à Dengue.

Em sua fala, a parlamentar destacou o início da campanha Cidade Limpa, realizada em parceria com a TV TEM, que teve início no município. “Vamos todos colaborar para acabar de vez com esse mosquito transmissor da Dengue”, disse a vereadora.

A ação será realizada até o dia 6 de maio, de segunda a sexta-feira, com início às 7h, de acordo com o cronograma que dividiu a cidade 10 setores. A iniciativa é uma união de esforços entre as secretarias municipais de Obras, da Cidade, da Saúde e também Saev Ambiental e Coopervinte.

Serão recolhidos móveis velhos, pneus, eletrodomésticos inutilizados, plásticos, tambores e outros materiais recicláveis que os moradores colocarem em frente às casas até às 7h, no dia agendado para o referido bairro, conforme consta no cronograma.

Não serão coletados entulhos ou restos de construção civil, podas de árvores e jardins. O material será levado para triagem no Ecotudo e depois poderá ter o descarte correto para cada tipo de resíduo.

Nesta quinta-feira (28), o ‘Cidade Limpa’ será realizado nos bairros 5º Distrito Industrial, Campo Limpo, Chácara da Aviação, Dhama Ville, Jardim Alto Alegre, Jardim Noroeste, Monte Verde, Parque 8 de Agosto, Parque Bandeirantes, Parque Friozi, Parque Residencial Waldomiro Nogueira Borges, Parque Saúde, Portal das Brisas, Recanto dos Esportes, Residencial Dharma, Santa Eliza e Vila Aureliano.

Já na Sexta-feira (29), quem vai receber o mutirão de limpeza são os bairros 2º Distrito Industrial, 3º Distrito Industrial, 4º Distrito Industrial, Cecap II, Jardim das Carobeiras, Jardim de Bortole, Jardim Moriá, Parque Boa Vista I e II, Parque Brasília, Parque das Brisas, Parque Residencial Anna Munhoz Alvares, Parque Vida Nova Votuporanga III, Residencial Belo Horizonte I e II, Residencial Esther, Residencial Sanches, Santa Alice e Vila Filomena.

O cronograma completo está disponível no site votuporanga.sp.gov.br.