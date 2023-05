Sueli Friósi pede ‘mini hospital’ na zona sul de Votuporanga 

Vereadora justificou afirmando que construção visa desafogar outras unidades de saúde do município, como à UPA e o Mini Hospital do Pozzobon.

Na 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (15.mai), a vereadora Sueli Friósi (Avante) retomou um assunto antigo no município ao indicar que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde, promova estudos que visem a implantação de um ‘mini hospital’, nos moldes do que já existe no bairro Pozzobon, na zona norte, porém na zona sul, com o intuito de desafogar o atendimento médico de urgência e emergência, como por exemplo, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Mini Hospital do Pozzobon.

De acordo com a parlamentar: “A nossa cidade está em constante expansão territorial, e com isso, aumenta a demanda populacional que necessita de atendimento médico através do SUS, e apenas duas unidades de atendimento de urgência e emergência não são suficientes, sobrecarregando o sistema de saúde pública.”

Sueli salientou ainda que a medida permitirá uma melhor gestão dos serviços de saúde em Votuporanga.