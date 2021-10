Sueli Friósi pede melhorias no playground do Parque da Cultura 

Além da repintura da estrutura, vereadora solicitou manutenção da areia do playground que existente no parque.

A vereador Sueli Friósi (Avante) solicitou ao Poder Executivo por meio de indicação à manutenção e a repintura do playground do Parque da Cultura Profª Adoração Esteves Hernandes, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP.

A parlamentar também encaminhou outra indicação, solicitando que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promova a higienização e manutenção da areia do playground existente no parque.

Preocupada com a comodidade e bem-estar de crianças que frequentam o espaço, à vereadora destacou: “Nosso objetivo é promover medidas que visem incentivar a prática de esporte e lazer de nossa população e proporcionar melhor qualidade de vida e evitar o estresse, além de outras doenças relacionadas ao sedentarismo”.