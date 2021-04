Sueli Friósi pede implantação do Ambulatório de Tratamento Pós-COVID em Votuporanga 

Para a vereadora, diversas pessoas estão saindo da doença com transtornos de saúde e necessidades de tratamentos específicos com fisioterapeutas, cardiologistas, pneumologista, entre outras especialidades.

A vereadora Sueli Friósi Lopes (PTB) encaminhou um pedido ao prefeito Jorge Seba (PSDB) para que estude a possibilidade de instalar em Votuporanga/SP com a máxima prioridade o Ambulatório de Tratamento Pós-COVID-19.

Para a vereadora, diversas pessoas estão saindo da doença com transtornos de saúde e necessidades de tratamentos específicos com fisioterapeutas, cardiologistas, pneumologista, entre outras especialidades. Sueli – que também é enfermeira padrão, justifica que muitos pacientes que tiveram COVID-19, necessitam de atendimento após o período estipulado no tratamento, para tratar de possíveis sequelas.

Parlamentar pede que o poder público municipal, através da Secretaria da Saúde, promova estudos que viabilizem a criação de um ambulatório especializado multidisciplinar para tratamento de pacientes pós-COVID-19, com a disponibilização de pneumologista, cardiologista, psicólogo, fisioterapeuta, entre outras especialidades essenciais na total recuperação desses pacientes.

“Essa medida permitirá uma melhor gestão dos serviços dessa pasta administrativa, demonstrando o compromisso do governo em promover a gestão participativa do cidadão nas ações do Poder Público Municipal. Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal da Saúde, concretize essa proposta”, finalizou a vereadora.