Sueli Friósi pede ampliação dos atendimentos da UPA e instalação de UBS Mista na Zona Oeste 

Vereadora afirmou em sua fala na tribuna da Câmara, que sugeriu ao deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), que busque a ampliação da capacidade de atendimentos da UPA 24h.

A vereadora Sueli Friósi (Avante) apresentou, na última quarta-feira (8), duas reivindicações em busca de melhorias para o atendimento prestado aos pacientes da Saúde Pública de Votuporanga/SP. Em sua fala na tribuna, afirmou que sugeriu ao deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), que busque a ampliação da capacidade de atendimentos da UPA 24 Horas, que hoje é classificada na “categoria 1”, para que seja elevada para a “categoria 2”, em que se enquadram municípios de 100 a 200 mil habitantes, o que resultaria na ampliação de sua estrutura, já que a cidade cresceu e isso resultou no aumento da busca por atendimentos.

Por meio da indicação, a parlamentar também solicita que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal da Saúde, que estude a possibilidade de instalar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Mista, na Zona Oeste do Município.

“A Unidade Básica de Saúde se destinada à prestação de atendimento em atenção básica e integral à saúde, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais, com unidade de internação, sob administração única, com assistência médica permanente e prestada por médico especialista ou generalista, dispondo de urgência/emergência e SADT básico ou de rotina. Geralmente nível hierárquico 5. Nesse contexto entendemos ser pertinente que o poder público municipal, através da Secretaria Municipal da Saúde, estude a possibilidade de instalar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Mista, na zona oeste do município”, justificou.