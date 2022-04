Sueli Friósi destaca recorde de público e sucesso de evento com Food Parque e Feira do Artesanato 

Evento mesclou o já conhecido ‘Food Parque’ com trailers de comidas de diversos tipos e outras atrações na Avenida Ângelo Bimbato.

A vereadora Sueli Friósi (Avante) utilizou seu tempo de discurso na 12ª sessão da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, de segunda-feira (11.abr), para agradecer os esforços envolvidos para o sucesso da realização do Parque das Artes, que arrastou grande público no final de semana para o Parque da Cultura com uma série de atrações culturais. O evento mesclou com sucesso o já conhecido ‘Food Parque’ com trailers de comidas de diversos tipos estacionados na Avenida Ângelo Bimbato, e também uma feira de artesanato.

Na tribuna, Sueli destacou que o evento é uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Associação dos Feirantes, empresários do setor culinário e grupo de artesãos locais. O primeiro dia contou também com a Banda Musical Zequinha de Abreu e a cantora Laura Moon, e, no domingo, o cantor Guilherme de Almeida apresentou o show “Violão e Voz” e o Coral de Violas, “A Voz do Sertão”.