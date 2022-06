Sueli Friósi alerta sobre importância de prevenir o glaucoma e pede tratamento de alta complexidade 

Diagnóstico precoce aumenta a chance de evitar que a pessoa perca a visão devido à enfermidade que não tem cura.

A vereadora Sueli Friósi (Avante) utilizou seu tempo de fala na sessão ordinária desta segunda-feira (30.mai) para repercutir uma palestra sobre o glaucoma realizada na última semana em Votuporanga/SP com a oftalmologista Virginia Celia Madeira de Carvalho. O evento foi organizado em alusão ao dia 26 de maio, data dedicada ao Combate Nacional ao Glaucoma. Vereadora destacou que há uma série de fatores de risco que favorecem o aparecimento da doença, como idade avançada, diabetes, hipertensão arterial, miopia elevada, raça negra e hereditariedade.

A parlamentar aproveitou para pedir melhorias na gestão da Saúde Pública, principalmente em no que tange a doença, em especial para tratamentos de complexidade no município. Hoje, segundo ela, os pacientes precisam de transporte, viabilizado pelo Poder Público, para cidades vizinhas para ter acesso a esse atendimento oftalmológico e para buscar medicamentos, como colírios específicos para cuidar do glaucoma. “Nós temos que resolver esse problema. Gastar dinheiro para levar um paciente e acompanhante para Catanduva para buscar um colírio não dá para aceitar. É preciso rever essa logística e gerar economia de gastos e de tempo”, comentou.

Glaucoma

Por ser uma doença crônica e que não tem cura, na maioria dos casos pode ser controlada com tratamento adequado e contínuo. Quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores serão as chances de se evitar a perda da visão. O Dia Nacional de Combate ao Glaucoma (26/5) tem como objetivo lembrar da importância de um acompanhamento oftalmológico adequado como forma de prevenir e tratar essa doença que é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).