Sucesso – Show gospel reúne 8 mil pessoas na Concha

Na sexta (25), Votuporanga foi palco de um evento inédito com a banda gospel internacional Oasis Ministry que realizou um show/gravação com a cantora Renata Marin e banda na Concha Acústica.

O evento foi uma inciativa custeada pela Marin Produtora de Thiago Marin e Renata Marin, e contou também com uma parceria do Conselho de Pastores Evangélicos (Copaev), da Secretaria da Cultura e Turismo, a apresentação também ganhou apoio da Câmara Municipal

De acordo com organizadores, 8 mil pessoas participaram do show/ gravação, sendo que muitas ficaram do lado de fora, pois o local estava lotado. E não foi por menos: Movidos pela própria cantora, as igrejas da cidade abraçaram o evento e fizeram 40 dias de oração na Concha Acústica. “Os pastores abraçaram a causa e fizeram da campanha um ato profético”, diz Renata.

No dia, adoradores de Votuporanga e região estiveram presentes para ver de perto a banda da República Dominicana que veio ao Brasil para participar deste evento.

Uma das canções mais aguardadas era “Yahweh se Manifestará”, sucesso que Renata Marin passou a ter a versão oficial em português. O clipe da canção, inclusive, passou de 1,5 milhão de views em poucos meses de lançamento.

Renata Marin é uma cantora gaúcha que mora em Votuporanga com seu esposo, o músico e produtor Thiago Marin, ela revela que a gravação com um grupo internacional é o cumprimento de promessas que Deus lhe fez quando ela ainda era criança.

“Lembro-me de quando criança em um porão simples onde morava com minha mãe e minha irmã, eu passava horas louvando a Deus sozinha, somente Ele e eu, sem plateia, sem luzes, apenas um controle de televisão na mão, e pensava comigo mesma se um dia o Senhor me levantaria para ministrar e levar pessoas a se derramar diante dEle através da minha adoração”, conta Renata com exclusividade para a Exibir Gospel.

E continua: “Hoje vejo todos os sonhos que Ele colocava em meu coração se cumprindo, colocou o Oasis Ministry em meu caminho, uniu propósitos e nos deu amigos preciosos que levaremos pra vida. Quando vi tudo, lembrei da pequena Renata, a menina do porão, e pensei: ‘Realmente o Senhor cumpre promessas’. Foi como se o tempo congelasse… passou um filme e em segundos”.

