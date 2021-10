Sub-20: Tanabi vence a Ponte Preta fora de casa

Daniel marca aos 12 minutos do segundo tempo e define jogo no Majestoso. Índio da Noroeste reabilitou no torneio e tirou a invencibilidade da Macaca.

No segundo confronto do Tanabi na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20, venceu a Ponte Preta em Campinas/SP, conquistando três pontos. Com a vitória, o Tanabi se recuperou da derrota contra Oeste e tirou a invencibilidade da Macaca. Agora o Índio da Noroeste foca no próximo adversário que será o Penapolense no Albertão.

O Tanabi Esporte fez um jogão contra a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli nesta quinta-feira (21). O Tanabi teve oportunidade de gol aos 30 segundos do início da partida, quando o atacante Ygor Max recebeu um cruzamento e acabou mandando a bola para cima do gol.

O jogo continuou bem movimentado, tendo o Tanabi várias oportunidades de gols. Mas o gol da vitória veio aos 12 minutos do segundo tempo, numa cobrança de pênalti o centroavante Daniel balançou a rede.

A partida era muito importante para o Tanabi, que buscava os primeiros pontos na

segunda fase do Paulista, que na rodada anterior no Albertão perdeu contra o Oeste. Com os três pontos conquistados em Campinas está provisoriamente na vice-liderança do grupo 12, pois o outro jogo da chave acontece nesta sexta-feira 22/10.

“Era um jogo de extrema importância para nossa continuidade na competição. Tivemos uma semana dura e intensa de muito treino e diálogo, precisávamos fazer um bom jogo e trazer um bom resultado. Graças a Deus o resultado foi o esperado e conseguimos trazer os 3 pontos da cidade de Campinas”, comenta Weligton Oliveira, técnico do Tanabi Esporte Clube.

Esta sexta-feira (22), foi de muito trabalho no Estádio Alberto Victolo, com o Tanabi se preparando para o próximo confronto, que será no dia 29 de outubro contra o Penapolense, em casa.

“Vamos seguir nosso caminho traçado lá atrás que é ir degrau a degrau, e o próximo é o

Penapolense. Sabemos que ainda falta muito chão pela frente e ainda não ganhamos

nada”, finalizou o técnico do Tanabi.

O confronto do Tanabi contra o Penapolense será no dia 29 de outubro às 15h no Estádio Alberto Victolo com transmissão ao vivo pelos aplicativos Paulistão Play e Eleven, ainda

sem a presença de público.