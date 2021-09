Sub-20: Tanabi Esporte apresenta novos reforços

Com 75% de aproveitamento no Campeonato Paulista, o Índio da Noroeste entra em campo nesta quinta-feira, em casa, no Estádio Alberto Victolo, quando recebe o Atlético Monte Azul.

O Tanabi Esporte Clube apresentou na terça-feira (28) novos reforços para o elenco Sub-20, que está em boa fase no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (30) o Índio da Noroeste entra em campo pela nona rodada do torneio, onde recebe em casa, no Estádio Alberto Victolo o Atlético Monte Azul. Na partida de ida, o placar ficou igual, empatado em 1 a 1.

O Índio da Noroeste está com 75% de aproveitamento, com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. No grupo 01, o alviverde está na vice-liderança, já na classificação geral, está na nona colocação.

Para a diretoria, este momento é de alegria, mas afirma que não se pode perder o foco: “Com muita alegria, porém sabemos que precisamos continuar focados e trabalhado forte dentro e fora do campo”, explica Amim Junior, diretor executivo do Tanabi.

Pensando na reta final da primeira fase da competição, o Tanabi apresentou os volantes Otávio Mierro e Eduardo Assunção, o lateral-esquerdo Leonardo Chrigor e o atacante Thauan Lourenço.

“São quatro peças que buscamos afim de atender solicitação da comissão técnica, devido ao grau de dificuldade e algumas lesões. Tínhamos a necessidade de qualificar e aumentar o número de atletas. Já estão todos integrados e a disposição da comissão técnica”, concluiu Amim Junior.

O Tanabi entra em campo nesta quinta-feira, às 15h, com transmissão ao vivo pelo aplicativo Eleven. Ainda sem a presença de público.