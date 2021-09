Sub-20: Tanabi empata com Mirassol e segue na vice-liderança do grupo 01

O Índio da Noroeste volta à campo na quinta-feira (9) no Estádio Alberto Victolo, quando recebe o Olímpia às 15h, com transmissão pelo aplicativo Eleven.

Pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-20, o Tanabi Esporte Clube recebeu no Estádio Alberto Victolo o líder Mirassol, na tarde desta quinta-feira (2). Os dois clubes disputam a primeira posição do grupo 01 desde o início da competição, mas o duelo terminou empatado em 2 a 2.

Com a bola rolando, Tanabi e Mirassol fizeram um jogo muito acirrado, mas o Índio da Noroeste só passou a dominar do jogo no segundo tempo. Os visitantes abriram o placar aos 6 minutos do primeiro tempo com gol do camisa 11, Danilo Augusto; e ainda na primeira etapa, o Mirassol fez o seu segundo gol com o Octavio.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, buscando diminuir o placar, após um chute de fora da área, o meia Peterson Lucas balançou as redes dos visitantes e demonstrou reação do Tanabi.

A partida continuou num ritmo forte entre os dois clubes, mas no segundo tempo o Índio da Noroeste dominou a partida e aos 22 minutos o meia Peterson, em tarde inspirada, cobrou uma falta, a bola não tocou em ninguém e foi para o gol, dando números finais no empate em 2 a 2.

“Sentimento de muita alegria em ter marcados os 2 gols, onde eu conseguir ajudar a minha equipe no momento em que mais precisávamos. Infelizmente não foi o resultado que queríamos, mas seguimos trabalhando firmes e fortes no objetivo maior”, comentou Peterson.

Com o resultado, o Tanabi segue na vice-liderança do grupo 01, com 11 pontos somados.

Para o técnico Weligton Oliveira, o Índio da Noroeste teve uma desatenção, mas conseguiu correr atrás do resultado e buscou o empate. “Parabenizar todos os jogadores pelo esforço realizado. Iniciamos o jogo com uma desatenção grande, mais fomos capazes de correr atrás do resultado e buscar o empate”, disse o comandante do Tanabi.

O treinador ainda explicou que o alviverde irá focar no próximo encontro. “Descansar hoje e já pensar no próximo encontro que para nós é o mais importante da temporada. Passo

a passo, partida a partida”, finalizou Weligton Oliveira.

O Tanabi Esporte Clube volta à campo na quinta-feira (9), no Estádio Alberto Victolo, quando recebe o Olímpia às 15h, com transmissão pelo aplicativo Eleven.