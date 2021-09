Sub-20: Tanabi empata com América no derby regional 

O Índio da Noroeste está na vice-liderança do grupo 01, mantendo a invencibilidade no Paulistão.

Em derby regional, o Tanabi empatou com o América no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto/SP, nesta quinta-feira (23). O Índio da Noroeste saiu na frente e os donos da casa fizeram dois gols ainda na primeira fase da partida e viraram o placar; mas, o Tanabi não vendeu barato os três pontos, igualando o jogo no segundo tempo. Agora, o Tanabi está na vice-liderança do grupo 01, mantendo a invencibilidade no campeonato.

Com a bola rolando, o Tanabi Esporte Clube foi o primeiro a balançar as redes, aos quatro minutos, com o zagueiro Gustavo Gama; quando a bola rebateu e sobrou na área. Os donos da casa empataram e viraram com gols de Serginho.

No segundo tempo, o Índio da Noroeste teve oportunidade de gol, na cobrança de pênalti de Alejandro, que foi parada pelo goleiro Cristiano. Mas o gol que estava maduro, saiu aos 43 minutos, após cabeçada do zagueiro Lucas Santana.

Após o apito final, o técnico alviverde Weligton Oliveira analisou o resultado conquistado fora de casa: “Entramos sempre em busca da vitória, voltamos a pecar no quesito concentração e fomos penalizados com dois gols. Desconte com o resultado e muito feliz pela entrega e luta dos meus jogadores”, comentou o treinador.

Pensando no próximo jogo, na próxima quinta-feira (30), às 15h, no Estádio Alberto Victolo, quando recebe o Atlético Monte Azul, Weligton Oliveira já planeja foco absoluto para continuar pontuado na competição e no andar de cima da tabela: “Buscar sempre melhor nosso futebol e somar o máximo de pontos possíveis”, finalizou o comandante.

O Tanabi está na vice-liderança do grupo 01, com 18 pontos somados. Já na tabela geral, com o empate foi para na 9ª colocação. Partida da próxima quinta, também poderá ser acompanhada com transmissão ao vivo pelo Eleven.