Sub-11 e Sub-13: CAV estreia com empate e derrota no Paulistão 

O Cavinho enfrentou o Rio Preto no Estádio Anísio Haddad; próximo compromisso será em casa, contra o Monte Azul.

O Clube Atlético Votuporanguense estreou no Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13, no último domingo (28.mai), no Estádio Anísio Haddad, mais conhecido como Rio Pretão, em São José do Rio Preto/SP, contra os donos da casa. Ao final, o esquadrão votuporanguense empatou no Sub-11, mas perdeu no Sub-13.

A garotada do Sub-11 balançou as redes do Rio Preto com Miguel e Samuel, mas Raphael e Levi descontaram e após o apito final, o placar apontava 2 a 2.

Em seguida, no Sub-13, o CAV não conseguiu fazer frente aos donos da casa que venceram por 3 a 0, com gols de Gabriel, Vitinho e Matheuzinho.

Próximo compromisso

O Votuporanguense, que funciona por meio de uma parceria com a empresa WS Sport, de São José do Rio Preto, volta a campo pela terceira rodada da competição neste domingo (4.jun), às 9h e às 10h30, Sub-11 e Sub-13, respectivamente, na Arena Plínio Marin.