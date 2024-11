STJD homologa acordo e libera Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após julgamento por ato obsceno 

Clube vai pagar R$ 100 mil para ter comandante à disposição na reta final do Brasileirão.

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) homologou na última quinta-feira o acordo de transação para encerrar julgamento do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.

O treinador era réu pelo gesto obsceno cometido na eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, dia 7 de agosto. O Verdão vai pagar R$ 100 mil no acordo e assim terá Abel no banco de reservas nesta reta final de Brasileirão.

O acordo já tinha sido alinhado há 20 dias, quando o pleno marcara o julgamento do caso pela primeira vez. Mas Marco Aurélio Choy, auditor-relator do caso, pediu o adiamento da homologação, que só ocorreu nesta quinta.

A 4ª Comissão Disciplinar do STJD havia punido o treinador em 26 de setembro com dois jogos de gancho, que deveriam ser cumpridos no Brasileiro. No mesmo dia, o Verdão conseguiu o efeito suspensivo para aguardar o julgamento do recurso no Pleno.

Anderson Daronco expulsou Abel aos 38 minutos do segundo tempo na vitória do Verdão por 1 a 0 no Allianz Parque, após recomendação do VAR. O motivo foi um gesto obsceno do treinador à beira do campo.

O treinador alviverde havia sido denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, como desrespeitar os membros de arbitragem. O gancho poderia ir de um a seis jogos.

Além disso, o procurador do STJD recomendou o artigo 171 do CBJD, para que a punição fosse cumprida na competição em vigência e não tivesse de esperar o pagamento na Copa do Brasil do ano seguinte.

O Palmeiras não concordou com a decisão e por isso recorreu ao Pleno, última instância no STJD.

Com a decisão, Abel Ferreira, que vinha trabalhando nos jogos por efeito suspensivo, poderá ficar no banco de reservas nos sete jogos que restam do Brasileirão, a menos que tome gancho por acúmulo de amarelos ou seja expulso nesta reta final.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3